شكرا لقرائتكم أحمد أيمن منصور : نطمح للتتويج بالدورى والكونفدرالية مع بيراميدز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال أحمد أيمن منصور مدافع بيراميدز، إن فريقه سينافس على الكأس والدوري والكونفدرالية الأفريقية هذا الموسم.
وكشف منصور خلال حواره مع سيف زاهر على قناة أون سبورت أن فريقه يطمح هذا الموسم إلى التتويج بلقب الدورى والكونفدرالية موضحا أن ناديه يمتلك الامكانيات التي تجعله قادرا على الفوز ببطولة هذا الموسم.
وأكد مداف بيرايدز أن الإدارة الجديدة لم تتآخر، في دعم النادي، مثلما كان يحدث في الموسم الماضي، في عهد المستشار تركي ال الشيخ مالك النادي السابق".
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