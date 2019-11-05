شكرا لقرائتكم جمال الغندور عن احالة بن شرقي للانضباط : "مش متابع"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد جمال الغندور، رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، أنه لم يتابع احالة أشرف بن شرقي لاعب الزمالك للجنة الانضباط.

وقال الغندور خلال تصريحات تلفزيونية: احالة التجاوزات ضد التحكيم للجنة الانضباط من أفضل قرارات اتحاد الكرة".

وأكمل: "لم نتابع احالة بن شرقي للجنة الانضباط، هذه الامور ليست من اختصاصاتي، فنحن نضع الحكام لكي تدير المباراة بعادلة وعلى قدر امكانياته ومستوى اللقاء".