شكرا لقرائتكم جمال الغندور عن احالة بن شرقي للانضباط : "مش متابع"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد جمال الغندور، رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، أنه لم يتابع احالة أشرف بن شرقي لاعب الزمالك للجنة الانضباط.
وقال الغندور خلال تصريحات تلفزيونية: احالة التجاوزات ضد التحكيم للجنة الانضباط من أفضل قرارات اتحاد الكرة".
وأكمل: "لم نتابع احالة بن شرقي للجنة الانضباط، هذه الامور ليست من اختصاصاتي، فنحن نضع الحكام لكي تدير المباراة بعادلة وعلى قدر امكانياته ومستوى اللقاء".
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