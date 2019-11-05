شكرا لقرائتكم أزارو: تجربتي مع الأهلي سبيل للإحتراف ولا يوجد عروض رسمية حتى الان... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضح وليد أزارو خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة الأهلى أن تجربته الاحترافية الحالية مع الفريق الاحمر عظيمة و هذا سبيل كبير للأحتراف الخارجى فى أعظم الدوريات الأوروبية .
وطالب وليد أزارو الجمهور بالهدوء والدعم خلال المباريات وعدم الهجوم عقب أهدار الفرص ويؤكد أنه غير مقصود منه على الاطلاق ويتمنى تسجيل الاهداف دائما لاسعاد الجمهور الحمراء وحصد البطولات وهذا الامر طبيعى داخل فريق الاهلى .
وأشار وليد أزارو أن الهدف الذى يسعى جميع لاعبى الاهلى حاليا مع الجهاز الفنى الفنى بقيادة السويسرى رينيه فايلر هو التتويج ببطولة دورى أبطال أفريقيا هذا الموسم .
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