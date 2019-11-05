شكرا لقرائتكم جمال الغندور: أعشق العمل فى المصاعب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد جمال الغندور، رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، أنه يعشق العمل في المصاعب وهذا قدره. وقال الغندور خلال تصريحات تلفزيونية : "أعشق العمل في المصاعب وهذا قدري، ولم أقدم شئ للتحكيم بعد". Advertisements وأكمل: "الخلاف بين أعضاء لجنة حكام الإسكندرية وصل للتشابك بالأيدي لذلك تمت اقالتهم جميعا". وأضاف: "تم تعيين محمد عبد القادر مرسي لأنه ملم بكل شئ يخص لجنة حكام الإسكندرية".

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