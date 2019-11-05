شكرا لقرائتكم أحمد أيمن منصور : تلقيت عروضا من الأهلى والزمالك ولا أمانع اللعب للقطبين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف أحمد أيمن منصور مدافع فريق بيراميدز حقيقة العروض التى تلقاها من الأهلى والزمالك فى الفترة الماضية.
قال مدافع بيراميدز إنه انه تلقى عرضا رسميا من ناديي الزمالك والاهلي، في الميركاتو الصيفي الماضي.
أضاف منصور خلال حوار لـ قناة أون سبورت أنه تلقى عرضا رسميا من ناديي الاهلي والزمالك، تمهيدا لانضمام لأي منهما في الميركاتو الصيفي الماضي موضحا أنه طلب من مسئولي الناديين انهاء المفاوضات مع ادارة بيراميدز".
تابع :"لن أمانع في اللعب للنادي الاهلي، خاصة اننا حاليا في عصر الاحتراف".
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