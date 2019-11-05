حلمي طولان يدرس نقاط الضعف والقوة في الزمالك قبل المواجهة مع انبي...

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جدة - عمرو شويل يستعين الجهاز الفنى لإنبى بقيادة حلمى طولان، بتسجيلات لمباراة الزمالك والمقاولون العرب، التى جمعت بينهما فى الجولة الخامسة من مسابقة الدورى الممتاز، والتى انتهى بفوز الأبيض بهدفين مقابل هدف، وذلك من أجل دراستها واستكشاف نقاط القوة والضعف والثغرات التى من الممكن أن يستغلها حلمى طولان فى وضع خطته قبل المباراة المرتقبة التى ستجمع الفريق البترولى بالأبيض، فى الجولة السادسة من مسابقة الدورى الممتاز، والتى ستقام بينهما عقب انتهاء فترة التوقف الجارية، بسبب استضافة مصر لمنافسات كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما،حيث يسعى الفريق البترولى لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الزمالك لعودة الانتصارات من جديد بعدما احتل المركز الأخير بجدول المسابقة برصيد نقطة واحدة بعدما حقق التعادل فى مباراة فيما خسر 4 لقاءات أخرى ولم يحقق أى الفوز فى الدورى حتى الآن. كما حرص حلمى طولان المدير الفنى لإنبى على الاستعانة بفيديوهات أيضاً لمباراة الزمالك الأخيرة أمام جينيراسيون فوت السنغالى، فى إياب دور الـ32 لدورى أبطال إفريقيا خاصة إنه آخر لقاءات الأبيض قبل التوقف وذلك لتحديد كافة نقاط القوة والضعف بالفريق الأبيض قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقان التى ستقام عقب نهاية فترة التوقف.

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