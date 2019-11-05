شرطة الشارقة تنظم ورشة «الميثاق الأولمبي»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظمت إدارة الإعلام والعلاقات العامة بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، ورشة عمل حول «الميثاق الأولمبي الوطني لدولة الإمارات»، بحضور أحمد راشد الجروان، أمين عام المجلس الاستشاري بالشارقة، والعميد عارف بن هديب، مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة، ومحمد راشد سلطان الخاصوني رئيس نادي مليحة، ونبيل محمد عاشور مدير إدارة الشؤون الرياضية بنادي الشارقة الرياضي، وبخيت سعيد سيف القرص، رئيس قسم الألعاب الفردية بنادي الشارقة الرياضي، وجاسم الدوخي عضو بمجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، وعدد من الضباط، وضباط الصف، والأفراد والتي عقدت في قاعة مركز خدمات المرور بشرطة الشارقة.

ألقى صالح محمد بن عاشور، الأمين المساعد للشؤون الفنية باللجنة الأولمبية الوطنية، محاضرة استعرض خلالها نبذه عن اللجنة الأولمبية الوطنية، ولمحة عن المبادئ الأساسية للحركة الأولمبية، ثم تناول المحاضر تعريف الميثاق الأولمبي الوطني لدولة الإمارات، والمبادئ الأساسية للحركة الأولمبية، والفكر الأولمبي وأهدافه، بالإضافة إلى التنظيم العام للحركة الأولمبية الوطنية، ومدى استقلالية اللجنة الأولمبية الوطنية، والتمثيل الدولي في المشاركات الخارجية في الألعاب الأولمبية والبطولات والمسابقات الإقليمية والقارية والعالمية والخليجية.