«سي إن إن»: محمـد بـن راشـد عاشق للخيول منذ صغره

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت شبكة «سي إن إن» الأمريكية في تقرير مطول إن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يعتزم المشاركة في سباق «ملبورن كب» للعام الثاني على التوالي، مستهدفاً الاحتفاظ بلقب البطولة الذي توج به الحصان «كروس كاونتر».
وأوضحت الشبكة أن حب سموه لسباقات الخيول والرياضة بشكل عام هو ما يدفعه للمشاركة في هذه المسابقات العالمية، وان حبه للخيول منذ الصغر، خاصة منذ حضوره سباق الخيل لأول مرة في نيو ماركت في منتصف الستينات خلال دراسته في جامعة كامبريدج البريطانية.
وأضافت أن «كروس كاونتر» حقق اللقب بقيادة الفارس كيرين ماكفوي وإشراف المدرب شارلي أبلبي، مشيرةً إلى أن مجموع جوائز المسابقة 5.5 مليون دولار، ويحظى الفائز بالسباق ب3 ملايين دولار، إلى جانب 3 كؤوس ذهبية.
ونقلت صحيفة «ذا أيج» الاسترالية للمدرب شارلي أبلبي من «جودولفين» قوله إن «كروس كاونتر» قادرعلى تكرار الإنجاز اليوم في السباق .
ونقلت «سي إن إن» عن رئيس الوزراء الاسترالي، سكوت موريسون، قوله: «إن أستراليا تعشق رياضاتها، وملبورن كب من أهم البطولات ».
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