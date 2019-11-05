«أمل الجودو» يواصل تألقه عربياً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نجح أبطال الإمارات في رفع علم بلادهم عالياً خفاقاً في العاصمة الأردنية عمَّان، متوشحين بالذهب، حيث واصل منتخب الأمل للجودو تألقه في البطولة العربية للجودو والكاتا، التي تستضيفها عمَّان حالياً، بمشاركة 11 دولة، وتختتم اليوم بمنافسات الشباب، وقد تجدد تألق منتخب الإمارات بفوزه بلقبالفرق للناشئين بفضل تألق أحمد جاسم الثميري وراشد الحوسني وسعيد النقبي وحارب جمعة وزايد فيصل، ليضيفوا إنجازاً جديداً بفوزهم بلقب الفردي الذي وضعهم في الصدارة =ب 5 ميداليات ملونة بواقع ذهبيتين وفضية وبرونزيتين.

جاء الإنجاز متزامناً مع احتفالات الدولة بيوم العَلَم الذي ارتفع عالياً في صالة مدينة الحسين الرياضية بالعاصمة الأردنية، وشمل التتويج مدرب منتخبنا الوطني الياباني نويا كأفضل مدرب للناشئين

وبارك محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد المصارعة والجودوالفوز والإنجاز، مشيداً بما تحقق من نتائج رائعة خلال الفترة الماضية، سواء في هذه البطولة أو في بطولتي آسيا في هونج كونج وماكاو والخليج.