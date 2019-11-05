36 دولة تشارك الإمارات الاحتفال بيوم العلَم في «جراند سلام للجوجيتسو»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتمت أمس، منافسات الجولة الرابعة من النسخة الخامسة لبطولة أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو التي أقيمت في صالة كاريوكا أرينا في القرية الأولمبية بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، بمشاركة 1425 لاعباً ولاعبة من مختلف قارات العالم.

وشهد اليوم الأخير حضوراً جماهيرياً لافتاً ألهب المنافسات التي تم تخصيصها للحزام الأسود، واستمرت 9 ساعات كاملة أبدع فيها 415 لاعباً ولاعبة من حاملي الحزام الأسود في الصراع والتحدي، وأظهروا فنون القتال المختلفة مع كثير من قيم تلك الرياضة النبيلة.

وعلى 7 أبسطة في صالة كاريوكا أرينا، تجلت كل قيم الرياضة وأخلاقها وكان العنوان الأبرز في الصراع، هو إنكار الذات واحترام المنافس والابتسامة مهما كانت الخسارة أو الفوز، وتجلت أيضاً معاني الصبر والتحمل والثقة بالنفس والمسؤولية والإرادة والعزيمة، وتعد كل هذه القيم الراقية أكبر الدوافع التي جعلت أبوظبي تختار هذه الرياضة للمساهمة في بناء أجيال قوية، وجعلت أيضاً من أبوظبي عاصمة للجوجيتسو العالمي، وعاصمة للقرار العالمي بعد أن انتقل مقر الاتحادين الآسيوي والدولي إليها في عامي 2014 و2016.

وفي منافسات اليوم الأخير (الأحد)، توقفت المنافسات على كل الأبسطة، واصطفت بعثة الإمارات كلها وارتفع علم دولة الإمارات شامخاً للاحتفال بيوم العلم، مع 36 دولة من مختلف قارات العالم في صالة كاريوكا أرينا، ومع عزف السلام الوطني وترديد كلمات النشيد الوطني الإماراتي، وقفت جماهير البرازيل في المدرجات تقديراً لهذا العلم وهذا اليوم الجليل في تاريخ دولة الإمارات، وكانت بطولة أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو هي الحدث الرياضي الوحيد الذي تحتفل فيه 36 دولة حول العالم، بالمناسبة التاريخية للإمارات.

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حضر احتفالية يوم العلَم إبراهيم العلوي، قنصل عام دولة الإمارات في البرازيل، ويوسف البطران عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو، رئيس وفد الدولة، وطارق البحري مدير جولات أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو، وخالد الجنيبي رئيس وفد أكاديمية «أي إف إن تي»، وعبيد مفتاح المحرزي رئيس شركة الألعاب المصاحبة في نادي الوحدة، ولاعبو الإمارات المشاركين في البطولة، حيث كانت تلك المناسبة شاهدة على حب وتقدير كل دول العالم للإمارات، ومكانتها الرائدة في نشر الخير والتسامح وتبنّي المبادرات الإنسانية بكل القارات.

وفيما يتعلق بمنافسات اليوم الأخير فقد كانت قمة في الإثارة والمتعة؛ لأنها جمعت تحت مظلتها عمالقة اللعبة في العالم من حاملي الحزام الأسود، وهو أرفع الأحزمة في تلك الرياضة، ولا يتوشح به ويشارك في منافساته إلا من مضى عليه 10 سنوات على الأقل من العمل الاحترافي المتواصل في رياضة الجوجيتسو.

ومع إسدال الستار على المنافسات تصدرت البرازيل الترتيب العام للبطولة، وحلت الإمارات في المركز الثاني، والأرجنتين ثالثاً، والولايات المتحدة الأمريكية رابعاً، والسعودية في المركز الخامس، والسويد سادساً وبولندا سابعاً، وأستراليا في المركز الثامن، فيما حلت فرنسا في المركز التاسع.

ومن أبرز مفاجآت اليوم الأخير أن اللاعبة البرازيلية بيانكا باسيلو صاحبة المركز الثالث في بطولة «ملكة البساط» التي أقيمت الجمعة الماضي، هزمت مواطنتها لويزا مونتيرو «ملكة البساط» وصاحبة المركز الأول بالاستسلام في المباراة النهائية، لتتوج بيانكا باسيلو بالميدالية الذهبية في وزن 62 كيلوجراماً.

وفي منافسات الرجال حلق البرازيلي تشارليز سانتوس الذي تعرض أيضاً للخسارة في منافسات «ملك البساط»، بالميدالية الذهبية في وزنه، وقدم عروضاً مبهرة في نزالات الدور التمهيدي ونصف النهائي والنهائي من البطولة، وتوج بالمركز الأول على منصة ريو دي جانيرو.