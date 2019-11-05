شكرا لقرائتكم خبر عن الوصل يودع والاتحاد السعودي يتأهل لدور الثمانية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: حسن الخميس
تأهل فريق الاتحاد السعودي إلى دور الثمانية من كأس محمد السادس للأندية الأبطال، وذلك عقب الفوز على الوصل الإماراتي بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 4-1. وكان الاتحاد السعودي قد تغلب على الوصل بنتيجة 2-صفر خلال لقاء الإياب الذي أقيم مساء أمس على استاد الجوهرة المشعة بمدينة جدة، وفاز عليه أيضاً على ملعب الوصل بزعبيل في لقاء الذهاب بنتيجة 2-1، ليصبح مجموع المباراتين 4-1.
سجل أهداف لقاء الإياب كل من بريجوفيتش من ركلة جزاء في الدقيقة ال 29، وأضاف رومارينهو الهدف الثاني في الدقيقة ال 55 من اللقاء.
كانت هذه تفاصيل خبر الوصل يودع والاتحاد السعودي يتأهل لدور الثمانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.