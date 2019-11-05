الوصل يودع والاتحاد السعودي يتأهل لدور الثمانية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: حسن الخميس

تأهل فريق الاتحاد السعودي إلى دور الثمانية من كأس محمد السادس للأندية الأبطال، وذلك عقب الفوز على الوصل الإماراتي بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 4-1. وكان الاتحاد السعودي قد تغلب على الوصل بنتيجة 2-صفر خلال لقاء الإياب الذي أقيم مساء أمس على استاد الجوهرة المشعة بمدينة جدة، وفاز عليه أيضاً على ملعب الوصل بزعبيل في لقاء الذهاب بنتيجة 2-1، ليصبح مجموع المباراتين 4-1.

سجل أهداف لقاء الإياب كل من بريجوفيتش من ركلة جزاء في الدقيقة ال 29، وأضاف رومارينهو الهدف الثاني في الدقيقة ال 55 من اللقاء.