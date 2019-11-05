«سيتي» يسعى للتأهل المبكر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تباينت نتائج الأندية الأوروبية الكبيرة في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم حتى الآن، فكانت نتائج البعض متوقعة والبعض الآخرأقل من مستوى التوقعات للدرجة التي لم يعد لدى هذه الفرق أي مجال لمزيد من الأخطاء عندما تقام فعاليات الجولة الرابعة اليومين المقبلين.

ويستطيع مانشستر سيتي الإنجليزي أن يصبح أول المتأهلين للدور الثاني للبطولة عندما يحل ضيفاً على أتالانتا الإيطالي غداً الأربعاء في المجموعة الثالثة فيما لن يكون هناك أي مجال للخطأ أو إهدار النقاط أمام منافسه العنيد ليفربول الإنجليزي حامل لقب البطولة عندما يستضيف جينك البلجيكي اليوم الثلاثاء.

كما يواجه تشيلسي وتوتنهام الإنجليزيان اختباراً صعباً عندما يلتقي الأول مع أياكس الهولندي اليوم ضمن منافسات المجموعة الثامنة ويحل الآخر ضيفاً على ريد ستار بلجراد الصربي غداً في إطار المجموعة الثانية.

ويواجه بوروسيا دورتموند الألماني فريق إنتر ميلان الإيطالي اليوم بالمجموعة السادسة كما يصطدم زينيت سان بطرسبرج الروسي بفريق لايبزج الألماني ضمن المجموعة السابعة .

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ويستضيف دينامو زغرب الكرواتي (4 نقاط) فريق شاختار دونيتسك الأوكراني (4 نقاط) في المباراة الأخرى بالمجموعة الثالثة، ويحل سلافيا براغ التشيكي ضيفاً على برشلونة اليوم ويفتقد برشلونة في مباراة اليوم جهود مهاجمه الأوروجوياني لويس سواريز للإصابة كما يتطلع الفريق إلى الفوز على سلافيا براغ من أجل التخلص من آثار الهزيمة التي مني بها أمام ليفانتي 1-3 في الدوري الإسباني مطلع هذا الأسبوع والتي كانت الثالثة للفريق خارج ملعبه برحلة الدفاع عن اللقب المحلي هذا الموسم.

ويستضيف بلنسية الإسباني (4 نقاط) فريق ليل الفرنسي (نقطة واحدة) حيث تمثل المباراة الفرصة الأخيرة لليل كما تمثل فرصة مهمة لأصحاب الأرض.

ويفتقد بلنسية في هذه المباراة جهود اللاعبين فرانسيس كوكولين وكيفن جاميرو للإصابة كما يغيب عن صفوفه اللاعب مختار دياخابي لطرده في مباراة الذهاب .

ويقترب يوفنتوس الإيطالي وأتلتيكو مدريد الإسباني من التأهل للدور الثاني حيث يتصدران المجموعة الرابعة برصيد سبع نقاط لكل منهما.

ويحل يوفنتوس متصدر الدوري الإيطالي ضيفاً على لوكوموتيف موسكو الروسي (ثلاث نقاط) غداً. وفي المقابل، يحل أتلتيكو مدريد ضيفاً على باير ليفركوزن الألماني .