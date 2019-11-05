الفجيرة تبدأ العد التنازلي لانطلاق مونديال بناء الأجسام

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر

بدأ توافد البعثات وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لبناء الأجسام للفجيرة، للمشاركة في بطولة العالم لبناء الأجسام، المزمع إقامتها بمجمع زايد الرياضي، في الفترة من 7-10 من الشهر الجاري، برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، حيث تبدأ اليوم إجراءات التسجيل والميزان للاعبين، بعد إعلان اللجنة المنظمة اكتمال كافة الاستعدادات واعتماد التوقيتات النهائية للمنافسات التي يتوقع أن تحظى بمشاركة قياسية عدداً ونوعاً.

وأكد محمد عبيد بن ماجد رئيس اللجنة المنظمة أن فريق العمل في البطولة أنهى استعداداته بصورة كاملة، تجعل من استضافة الإمارات نسخة استثنائية بأفضل المعايير التنظيمية العالمية، لافتاً إلى توفير كل سبل التنافس المتكافئة لجميع اللاعبين المشاركين في البطولة، خاصة أنها تعد النسخة الأولى التي تقام خارج قارة أوروبا والأولى في منطقة الشرق الأوسط.

وأعلن خليل معروف مدير البطولة أن الفجيرة ستشهد اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي بمشاركة 17 مشاركا غداً، بينما سيقام اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لبناء الأجسام بعد غد، ويقام الحفل الافتتاحي في السابعة مساء نفس اليوم ويستمر لنحو 60 دقيقة، تعقبه منافسات البطولة التي تستمر ثلاثة أيام.