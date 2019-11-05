الشارقة يصل إلى كوريا الجنوبية للمشاركة في كأس آسيا

وصلت بعثة فريق رجال كرة اليد بنادي الشارقة الرياضي أمس إلى كوريا الجنوبية، للمشاركة في البطولة الآسيوية ال 22 للأندية أبطال الدوري، التي تحتضنها مدينة سام شوك خلال الفترة من 7 إلى 17 نوفمبر الجاري.

وأعلن نادي الشارقة عن ضم عمر الوكيل، الدولي المصري، كلاعب حر، ومحترف الجزيرة الإماراتي السويدي، بير ماكسيمليام، لينضما إلى المحترفين المسجلين في قائمة الفريق، علي زين، وعلي ميرزا، ليكمل الرباعي المحترف قائمة ممثل الوطن في آسيوية اليد.

يترأس محمد عبيد الحصان، عضو مجلس إدارة نادي الشارقة، رئيس إدارة الألعاب الجماعية، بعثة الشارقة في البطولة، والتي تضم قائمة من 31 فرداً تشمل لاعبي الفريق والأجهزة الفنية والإدارية والطبية والإعلامية.

وكانت قرعة البطولة التي تضم 11 فريقاً، أوقعت الشارقة ضمن المجموعة الأولى، حيث يفتتح الملك مبارياته بمواجهة الفريق الكوري المستضيف للبطولة إس كي هاوكس بعد غد الخميس، ثم يلاقي زاغروس الأحد المقبل، ويلعب ضد الكويت الكويتي، الاثنين المقبل، قبل أن يختتم الدور التمهيدي أمام العربي يوم 13 نوفمبر الجاري.

فيما تضم المجموعة الثانية أندية، الوحدة السعودي، وباربار البحريني، والعربي الكويتي، وعمان العماني، والوكرة، وفولاذ الإيراني.

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ومن جهته قدم محمد عبيد الحصان، رئيس إدارة الألعاب الجماعية الشكر للاتحاد البحريني لكرة اليد ولنادي النجمة على حسن استضافة الفريق خلال معسكره الأخير بالمنامة تحضيراً للبطولة الآسيوية، كما توجه الحصان بالشكر لنادي الجزيرة الإماراتي وللاتحاد المصري لكرة اليد، لتعاونهما مع نادي الشارقة في تسهيل مهمة التعاقد مع اللاعبين والشكر لناديي النصر وشباب الأهلي.

وقال الحصان: نتشرف بأننا ممثلين لدولة الإمارات للمرة الثالثة على التوالي في هذا المحفل الآسيوي لكرة اليد، لقد حققنا الميدالية البرونزية في النسخة الأخيرة بالكويت 2019، وحصدنا قبلها المركز الرابع بالهند 2018، واليوم نشارك في النسخة ال 22 للأندية أبطال الدوري، ونتنافس مع 11 فريقاً من أفضل أندية كرة اليد في قارة آسيا، نشكر إدارة النادي برئاسة سالم الشامسي، لتوفيرها كل متطلبات الفريق، وكذلك الشكر موصول لمجلس الشارقة الرياضي على دعمه المستمر لنا.

وأضاف: خضنا معسكراً خارجياً ناجحاً في البحرين لزيادة تركيز اللاعبين ودخولهم في أجواء المنافسة، قبل انطلاق البطولة، ولدينا أفضل العناصر من المواطنين، بالإضافة للمحترفين، وثقتنا كبيرة في الفريق وجهازه الفني، نؤكد أننا سنبذل أقصى جهد للظهور بالشكل اللائق وفقاً لنتائجنا الجيدة في المشاركات السابقة، ولا نستطيع أن نعد بشيء في هذه البطولة نظراً لصعوبة البطولة وقوة الأندية المتنافسة.

ومن جانبه علق ناجي ربيعة مشرف اليد الشرقاوية مؤكداً جاهزية يد «الملك» للنزال الآسيوي المرتقب وقال: أحرزنا المركز الرابع في الهند والبرونزية في الكويت وهدفنا وطموحنا مركز أفضل من المراكز السابقة واعتقد أن المنافسة حق مشروع للجميع وفي النهاية لكل مجتهد نصيب ونتمنى أن نوفق في تقديم أفضل ما يملك الفريق.

وأضاف: معسكر البحرين كان ناجحاً ومميزاً للغاية رغم عدم انتظام المحترفين، بسبب الارتباط بمنتخباتهم في الأسبوع الماضي، ثقتنا في الفريق بقيادة المدرب سفيان حيواني كبيرة ولا تحدها حدود، ويجب أن نشكر سالم الشامسي رئيس مجلس الإدارة ونائبه محمد بن هندي على الدعم والاهتمام، والشكر موصول إلى محمد الحصان رئيس إدارة الألعاب الجماعية على وقفته خلف الفريق وترأسه لبعثة معسكر البحرين وإلى جميع أبناء نادي الشارقة لالتفافهم حول الفريق ودعمهم المعنوي للاعبين خلال الفترة الماضية.