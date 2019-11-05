«كروس كاونتر» يسعى للاحتفاظ بكأس ملبورن

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة - أحمد عزت

يسعى جودلفين نحو الاحتفاظ بلقب «ملبورن كب» الذي حصل عليه العام الماضي لأول مرة، وذلك حينما يضع «كروس كاونتر» سمعته على المحك اليوم في السباق البالغة جائزته المالية ثمانية ملايين دولار.

وكافأ «كروس كاونتر» 30 عاماً من المحاولات التي كانت قريبة من تحقيق الهدف لخيول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ، للظفر بجائزة السباق الأعظم في أستراليا، باندفاع من المركز الأخير إلى الأول مكّنه من فوز مثير. ولو كان هناك شيء مؤكد تقريباً في محاولة الجواد الفوز باللقب للمرة الثانية فهو أنه لن يكون بعيداً في مؤخرة منافسيه من الخيول البالغ عددها 23 اليوم. وقال كريس كونيت مساعد المدرب شارلي أبلبي: «لا أعتقد أنه ينبغي تركه في المؤخرة بعيداً عن المجموعة على النحو الذي جرى في العام الماضي. وسحب كونيت البوابة رقم (5) للجواد «كروس كاونتر» الذي ارتفع الوزن الذي سيحمله في السباق ب6 كيلوجرامات عن الوزن الذي حمله في العام الماضي.