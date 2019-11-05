النسخة التاسعة لـ «شاطئية القارات» تنطلق اليوم في دبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد مصطفى

تنطلق اليوم منافسات بطولة كأس القارات لكرة القدم الشاطئية التي ينظمها مجلس دبي الرياضي للعام التاسع على التوالي، بالتعاون مع لجنة كرة القدم الشاطئية في الاتحاد الدولي لكرة القدم، وتقام منافسات البطولة على شاطئ كايت بيتش بمنطقة أم سقيم، خلال الفترة ما بين 5 و9 نوفمبر الجاري، بمشاركة ثمانية منتخبات تمثل مختلف قارات العالم.

ويستهل منتخبا اليابان وإيطاليا، منافسات البطولة بالمواجهة التي تقام في 4:15 مساء اليوم، كما ستقام ثلاث مباريات أخرى في اليوم نفسه، حيث يلتقي منتخب الإمارات الساعة 5:30 مع منتخب إسبانيا، ومنتخب مصر مع منتخب روسيا الفائز بلقب البطولة ثلاث مرات في الساعة 6:45، فيما يلتقي منتخب إيران الفائز بالبطولة مرتين وحامل لقب النسخة الثامنة من البطولة في العام الماضي، مع منتخب المكسيك الساعة 8:00 مساء.

وتستمر المنافسات غداً الأربعاء، حيث يلتقي منتخب اليابان مع منتخب إسبانيا في الساعة 4:15، ويلتقي منتخب الإمارات مع منتخب إيطاليا في الساعة 5:30، كما يلتقي منتخب روسيا مع منتخب المكسيك في الساعة 6:45، ويلتقي منتخب إيران مع منتخب مصر في الساعة 8:00.

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وتنتهي تصفيات دور المجموعات المؤهلة إلى منافسات دور نصف النهائي في ثالث أيام البطولة بعد غد الخميس، حيث يلتقي منتخب إيطاليا مع منتخب إسبانيا، ومنتخب المكسيك مع منتخب مصر، ومنتخب الإمارات مع منتخب اليابان، فيما يواجه منتخب روسيا نظيره منتخب إيران، وتنطلق منافسات دور نصف النهائي في الساعة 4:15 مساء الجمعة المقبل، على أن تقام مباراة تحديد المركز الثالث والرابع، والمباراة النهائية يوم السبت المقبل.

وستقام مباريات البطولة بنظام الدوري من دور واحد، على أن يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة، إلى مرحلة نصف النهائي التي تلعب بنظام خروج المهزوم، ليتأهل الفائزان إلى المباراة النهائية، ويتنافس الخاسران على الميداليات البرونزية في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وكانت المنتخبات المشاركة في البطولة قد اكتمل وصولها إلى دبي استعداداً للمشاركة في الحدث، حيث أجرت العديد من التدريبات على ملعب المباريات بمنطقة كايت بيتش.

وكانت القرعة أوقعت منتخبات الإمارات وإيطاليا واليابان وإسبانيا في المجموعة الأولى، فيما تضم المجموعة الثانية منتخبات روسيا والمكسيك وإيران ومصر.

ويسع استاد البطولة نحو 2500 مشجع، إضافة إلى غرف تبديل الملابس وغرف الحكام ومندوبي الاتحاد الدولي لكرة القدم، وملاعب تدريبات المنتخبات المشاركة في البطولة.