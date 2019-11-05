رابطة المحترفين تعلن عن مرشحي جوائز أكتوبر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية عن أسماء المرشحين لجوائز الأفضل الشهرية في دوري الخليج العربي عن فئات أفضل لاعب، أفضل حارس مرمى وأفضل مدرب لشهر أكتوبر. وقامت الرابطة برفع عدد المرشحين في فئة أفضل لاعب إلى خمسة مرشحين لأول مرة بناء على طلب الجماهير ولإتاحة الفرصة لزيادة المنافسة.

وشهدت قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب لشهر أكتوبر تواجد ثنائي نادي العين بندر الأحبابي والتوغولي كودجو لابا، وثنائي نادي الشارقة ريكاردو جوميز من الرأس الأخضر والبرازيلي إيجور كورونادو بالإضافة إلى المهاجم الاسباني ألفارو نيغريدو من نادي النصر.

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وترشح لجائزة أفضل حارس مرمى في دورينا لشهر أكتوبر كل من جمال عبد الله (اتحاد كلباء)، علي خصيف (الجزيرة) وأحمد شامبيه (النصر).

أما على صعيد المدربين فشهدت القائمة تواجد نفس المرشحين الثلاثة الذين تنافسوا على جائزة شهر سبتمبر وهم: عبد العزيز العنبري (الشارقة)، إيفان ليكو (العين) والفائز بجائزة سبتمبر رودولفو أروابارينا (شباب الأهلي).

ويفتح باب التصويت للجمهور عبر الموقع الالكتروني http://motm.agleague.ae/، ويتسلم الفائزون هذه الجائزة قبل انطلاق مباريات فرقهم في الجولة المقبلة من دوري الخليج العربي.