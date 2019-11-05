شكرا لقرائتكم خبر عن «الشارقة البحري» يحتفل بيوم العلم والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شارك نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية في الاحتفال بيوم العلم، من خلال عدد من الفعاليات البحرية التي نظمها النادي في موقع الاحتفال بجزيرة العلم في الشارقة، ومنها مسيرة بحرية بالقوارب، واستعراضات بالدراجات المائية، والفلاي بورد.
وأقيمت احتفالات النادي بحضور علي بن سالم المدفع، رئيس مجلس إدارة النادي نائب رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وكل أعضاء ومسؤولي النادي، واستحوذت الفعاليات البحرية التي جرت بمناسبة يوم العلم على إعجاب المئات من الجماهير التي حرصت على الحضور والمشاركة في احتفالات الدولة بيوم العلم.
كانت هذه تفاصيل خبر «الشارقة البحري» يحتفل بيوم العلم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.