«الشارقة البحري» يحتفل بيوم العلم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شارك نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية في الاحتفال بيوم العلم، من خلال عدد من الفعاليات البحرية التي نظمها النادي في موقع الاحتفال بجزيرة العلم في الشارقة، ومنها مسيرة بحرية بالقوارب، واستعراضات بالدراجات المائية، والفلاي بورد.

وأقيمت احتفالات النادي بحضور علي بن سالم المدفع، رئيس مجلس إدارة النادي نائب رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وكل أعضاء ومسؤولي النادي، واستحوذت الفعاليات البحرية التي جرت بمناسبة يوم العلم على إعجاب المئات من الجماهير التي حرصت على الحضور والمشاركة في احتفالات الدولة بيوم العلم.