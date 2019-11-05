منتخب الشباب يستعد لمواجهة نيبال

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يستعد منتخبنا الوطني للشباب لمواجهة نظيره منتخب نيبال غداً في مستهل مشواره بالتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 19 عاماً التي تقام للفترة من 6 إلى 10 نوفمبر الجاري في طهران، ويلعب منتخبنا في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات إيران وقيرغزستان ونيبال.

ويواصل منتخبنا أداء تدريباته اليومية على أحد الملاعب الفرعية المخصصة لتدريبات المنتخبات في طهران بقيادة المدرب فيردو ميلين وجهازه المساعد بمشاركة 23 لاعباً وأكد علي عاشور مدرب حراس مرمى منتخبنا للشباب جاهزية الحراس للذود عن عرين الأبيض في مباريات التصفيات، مشيراً إلى أن الأبيض الشاب يملك عناصر شابة مميزة من حراس المرمى وبانتظارهم مستقبل مشرق، مؤكداً أن الجهاز الفني حرص على الارتقاء بمستوى الحراس الثلاثة خلال فترة الإعداد وتجهيزهم للتصفيات خلال المعسكرات والتجمعات والمباريات الودية. وأثنى عاشور على الروح القتالية العالية والتنافسية بين حراس مرمى الأبيض الشاب خلال الوحدات التدريبية، والرغبة الصادقة والحقيقية التي يظهرها كل منهم لإيجاد مكان ثابت له ضمن التشكيلة الأساسية.

بدوره أكد راكان وليد صالح حارس نادي الجزيرة ومنتخبنا للشباب أنه وزملاءه الحراس في أتم الجاهزية ورهن إشارة الجهاز الفني لحراسة مرمى المنتخب خلال مباريات التصفيات، وأن اللعب ضمن صفوف المنتخب فخر وهدف لأي لاعب، مشيراً إلى أن المعنويات مرتفعة والجميع على قلب رجل واحد، وحريصون على تحقيق نتائج إيجابية في التصفيات والمنافسة على البطاقة المؤهلة إلى النهائيات.

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وقال زميله مبارك طارق مطر حارس نادي الوصل إن الاجتهاد في التدريبات وبذل أقصى جهد ممكن هو شعار حراس مرمى الأبيض الشاب، وتنفيذ توجيهات وتعليمات المدرب أولوية قصوى للوصول إلى المستوى المطلوب من الجاهزية.

في حين ذكر حمد المقبالي حارس نادي الفجيرة أن كل اللاعبين في أتم الجاهزية لتحقيق نتيجة إيجابية في المباراة الأولى أمام نيبال، مشيراً إلى أن المعنويات مرتفعة والجميع يعمل من أجل تحقيق هدف واحد وهو التأهل إلى النهائيات.

على خط آخر يُعقد مساء اليوم الاجتماع الفني للتصفيات بحضور مسؤولي الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وممثلي منتخبات المجموعة، وسيتم تحديد ألوان قمصان المنتخبات في المباريات ومراجعة لائحة التصفيات إلى جانب اعتماد القائمة النهائية لكل منتخب والتي تضم 23 لاعباً.