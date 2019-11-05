المنتخب يواصل تحضيراته لبطولة العالم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يواصل المنتخب الوطني للجوجيتسو تحضيراته في أبوظبي من خلال المعسكر الإعدادي الذي دخله الفريق قبل أسبوعين من انطلاق بطولة العالم للجوجيتسو التي تحتضنها أبوظبي خلال الفترة من 16 إلى 24 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، وتقام بشكل مجمع لأول مرة للناشئين مع الشباب والكبار والأساتذة في أبوظبي، بعد أن كانت تقام موزعة للناشئين والشباب في دولة، والكبار في دولة أخرى طوال الفترات السابقة.

وأكد مسؤول اتحاد الإمارات للجوجيتسو الحرص على توفير فترة إعداد متكاملة، ومعسكر مميز للاعبي المنتخب استعداداً لهذه البطولة العالمية التي يتطلع فيها جميع اللاعبين إلى تحقيق الإنجازات، وحصد الميداليات المتنوعة في مختلف فئات الأوزان.

وقال مدربو ولاعبو المنتخب الوطني إن الجميع على قلب رجل واحد، من أجل تحقيق الإنجازات للدولة في بطولة العالم، مؤكدين أن دعم قيادة الدولة الرشيدة هو الحافز الأكبر لهم، مشيدين بالجهود الكبيرة الذي بذلها اتحاد الإمارات للجوجيتسو والحرص على توفير برنامج إعداد متكامل لأبطال الإمارات في هذه البطولة.

وقال محمد المرزوقي مدير إدارة التسويق والاتصال في اتحاد الإمارات للجوجيتسو: إننا في الاتحاد نضع اللمسات الأخيرة على استضافة بطولة العالم لجميع الفئات، مضيفاً أننا نستقبل العالم في أبوظبي ونحرص على تنظيم مثالي للحدث.