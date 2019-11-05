أزمة طارئة في الشطرنـج بعد استقالة الأعضاء الأربعة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مصعب الفكي

حركت الاستقالة التي تقدم بها أربعة من أعضاء مجلس إدارة اتحاد الإمارات للشطرنج المياه الراكدة في الاتحاد وفتحت الباب أمام كل الاحتمالات حول استمرار المجلس من عدمه في الفترة المقبلة.

وكان تقدم أمس الأول أربعة أعضاء من الاتحاد باستقالة إلى الهيئة العامة للرياضة، وإلى الأمانة العامة للاتحاد هم عبد العزيز عبد الله حسين الخوري، ومهدي عبد الرحيم أبو الحسن، وطارق محمد عبد الله الخوري، وهشام علي محمد الطاهر. وكان عبد الله عبد الرحمن قد سبقهم بتقديم استقالته منذ أكتوبر الماضي.

وصرح الدكتور سرحان المعيني رئيس مجلس إدارة الإتحاد أن هذه الاستقالات لا تدفع لحل مجلس الإدارة مبيناً أنهم طلبوا من الهيئة اعتماد عبد المجيد الهرمودي العضو الاحتياط بديلا لعبد الله عبد الرحمن، ومن المتوقع أن يجتمع مجلس الإدارة ويناقش الاستقالات وفي حال قبولها ربما يتم توجيه الدعوة لجمعية عمومية لانتخاب أعضاء جدد ينضمون للمجلس حتى انتهاء الدورة.

ويبدو أن الفترة المقبلة ستشهد نقاشاً كبيراً بعد أن بات الاتحاد يضم أربعة أعضاء فقط هم الدكتور سرحان المعيني وحسين الشامسي الامين العام وفوزية عباس، وعبد المجيد الهرمودي .

ويحق للأربعة المستقيلين سحب استقالاتهم خلال شهر من تقديمها، وتبدو الدعوة لجمعية عمومية لتكملة المجلس كسيناريو يلوح في الأفق ربما يحدث وربما لا، خاصة أن المجلس لم يتبق من عمره سوى بضعة أشهر، وفي حال تمت الدعوة لجمعية عمومية لتكملة المجلس لا يحق للعضو المستقيل الترشح مجدداً، وهناك رأي يشير إلى أن هشام الطاهر عضو قاري وفقاً لمنصبه في الاتحاد الآسيوي للشطرنج وليس منتخباً وبالتالي استقالته لا تؤثر في هيكلة المجلس.

وإذا عدنا إلى الوراء نجد أن هناك العديد من التراكمات والمشاكل الداخلية في الاتحاد أدت إلى هذه الاستقالة الجماعية، وآخر التوترات التي حدثت أن تقدم نادي أبوظبي للشطرنج باحتجاج لاتحاد اللعبة على نتيجة مباراته مع نادي الشارقة للشطرنج في الدوري العام التي كسبها الأخير، وتم رفض الاحتجاج بحجة عدم اكتمال الاجراءات ما جعل النادي يعتقد أن اللجنة غير محايدة، وقبلها شكل رئيس اتحاد الشطرنج مجلس تحقيق في مواجهة أحد أعضاء مجلس الإدارة حول بعض الأمور الداخلية، الأمر الذي اعتبره الأخير غير جائز لأن التحقيق لا يتم إلا من الهيئة العامة للرياضة.

ولم يرغب أي من المستقيلين في الرد على التساؤلات التي وجهت لهم من قبل «الخليج الرياضي» مفضلين الصمت إزاء ما يحدث في اتحاد الشطرنج. وستشهد الأيام المقبلة كشف الأوراق المطوية ،والمخرج المناسب لتلك الأزمة الطارئة .