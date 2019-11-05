فريق أبوظبي يُنهي المرحلة الصينية بالحفاظ على الصدارة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق فريق أبوظبي تألقاً كبيراً في نهاية المرحلة الصينية والثانية من بطولة العالم لزوارق الإكس كات، التي اختتمت أمس الأول، في مدينة شانجهاي الصينية، بعد أن تفوق زورق «أبوظبي 5» بقيادة ماجد المنصوري وراشد الطاير وأحرز المركز الثاني ووصافة السباق الثالث، وحل زورق «أبوظبي 4» بقيادة فالح المنصوري وشون تورنتي في المركز الثالث ضمن السباق، في حين حصد لقب ثالث سباقات المرحلة، زورق «مارتيمو 12» الأسترالي بقيادة توم باري كوتر وروس ويلتون.

وقدمت بعثة فريق أبوظبي التهنئة بإنهاء هذه المرحلة الصعبة في صدارة البطولة، لسمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، الداعم الأول لفريق أبوظبي في كل مشاركاته، ووعدت البعثة سموه بتقديم أفضل ما لديها من أجل الفوز باللقب والحفاظ عليه للموسم الثاني على التوالي.

ورفع زورق «أبوظبي 4» بهذه النتيجة، رصيده من النقاط إلى النقطة 144، كي يبقى في صدارة الترتيب العام للبطولة ويتفوق في مضمار المنافسة، وحل ثانياً في الترتيب مع نهاية هذه الجولة زورق «شرطة دبي 3» بقيادة عارف الزفين، ونادر بن هندي، ورصيده 139 نقطة، بينما قفز مارتيمو إلى المركز الثالث بقوة، برصيد 137 نقطة، ويدخل بقوة دائرة المنافسة على اللقب العام للبطولة.

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وفي الوقت ذاته عزز زورق «أبوظبي 5» حظوظه في المنافسة على البطولة بالوصول إلى المركز الرابع في الترتيب العام وبرصيد 113، لتحال أوراق المنافسة إلى الجولة الختامية من البطولة التي ستقام في إمارة دبي في ديسمبر المقبل.

وكان السباق الثالث انطلق بتصدر «مارتيمو» في أول دورة مع ملاحقة الزوارق الإماراتية له، ولكن لم يتم إكمال الدورة الأولى بعد انقلاب زورق «سويكات 2» بقيادة إريك ستارك في أول التفافة، ورفع العلم الأصفر من أجل سحب الزورق المتعطل من مسار السباق، ومع إعادة الانطلاقة يستفيد «مارتيمو» من مركزه في التقدم للأمام، ونرى الإثارة في محاولات زورق «أبوظبي 5» اللحاق به، بينما كان في المركز الثالث زورق شرطة دبي، والذي كان يتعرض لمحاولات قوية من زورق «أبوظبي 4» في اللحاق به، من خلال دورات السباق، ومع حلول الدورة الثالثة أثمر ضغط زورق «أبوظبي 4» انحراف زورق شرطة دبي، كي يرتطم بإحدى البوابات الهوائية، ما نتجت عنه عقوبة بخصم ثوانٍ ثمينة من الزورق، كي يطمأن زورق أبوظبي 4 إلى حلوله ثالثاً مع نهاية السباق، وبالتالي عدم الضغط للحفاظ على مركزه، وبالفعل تنتهي دورات السباق ال17 بفوز زورق مارتيمو بلقب السباق الثالث، وحلول زورق «أبوظبي 5» وصيفاً، وزورق «أبوظبي 4» ثالثاً بعد تراجع زورق شرطة دبي للمركز الرابع بحكم عقوبة الاصطدام بالبوابة الهوائية. وينهي فريق أبوظبي هذه المرحلة بالتفوق والبقاء في الصدارة وتحقيق المطلوب مع نهاية هذه المرحلة.

وأكد فالح المنصوري نجم الفريق أن هذه المرحلة كانت شديدة الصعوبة للزورق، خاصة أنه تعرض لظلم غريب من اللجنة التحكيمية قبل السباق الثاني، عندما نسي إرجاع أحد أسلاك المحرك إلى مكانه مع نهاية الفحص. وقال: «لم نكن نتوقع أن نواجه هذه الصعوبات في هذه الجولة، وقد كانت المعاناة الأكبر مع السباق الثاني الذي دخلناه بعطل، ولكن على الرغم من ذلك أنهينا السباق في المركز الرابع. المهم بالنسبة لي هو أننا لا نزال في الصدارة وفي مقدمة الترتيب العام مع نهاية هذه الجولة».