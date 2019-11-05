بطولة المؤسسات الحكومية لكرة القدم تنطلق اليوم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنطلق مساء اليوم فعاليات البطولة الحادية والعشرين للهيئات والمؤسسات والدوائر الحكومية لكرة القدم، التي ينظمها نادي موظفي حكومة الشارقة، بالتعاون مع نادي الثقة للمعاقين، تحت إشراف مجلس الشارقة الرياضي، بمشاركة 10 فرق، تمثل الدوائر والمؤسسات الحكومية بالشارقة، وذلك بملاعب نادي الثقة للمعاقين.

تنطلق البطولة بمواجهة فريقي هيئة الطرق والمواصلات مع دائرة الشؤون الإسلامية، بينما تقام المباراة الثانية بين دائرة الموارد البشرية وأكاديمية العلوم الشرطية، وكانت القرعة أسفرت عن تقسيم الفرق إلى مجموعتين، تضم المجموعة الأولى فرق هيئة الطرق والمواصلات ودائرة الشؤون الإسلامية ودائرة الموارد البشرية وأكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة ومجلس الشارقة للتعليم، بينما تضم المجموعة الثانية فرق الإدارة العامة للدفاع المدني ونادي الثقة للمعاقين وأدنوك للتوزيع وهيئة مطار الشارقة الدولي ودائرة الخدمات الاجتماعية.

وأكد الدكتور طارق سلطان بن خادم، رئيس اللجنة التنفيذية لنادي موظفي حكومة الشارقة، أن البطولة تأتي ضمن سلسلة البطولات التي ينظمها النادي، وتهدف لتنمية روح المنافسة الشريفة في أجواء أسرية، كما تعتبر فرصة جيدة للتعريف بأنشطة وفعاليات النادي.

وفي نفس السياق، أكد المستشار حميد علي العبار نائب رئيس اللجنة التنفيذية لنادي موظفي حكومة الشارقة، أن اللجنة المنظمة للبطولة أكملت كل التحضيرات لانطلاق البطولة، متمنياً التوفيق لجميع الفرق المشاركة.