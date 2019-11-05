كاحل جوميز ودموع سون يهيمنان على الصحافة البريطانية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة:ضمياء فالح

هيمنت حادثة كسر كاحل البرتغالي أندريه جوميز لاعب وسط ايفرتون حالياً وبرشلونة سابقاً بعد تدخل عنيف من الكوري الجنوبي سون هونج مين مهاجم توتنهام على الصحف البريطانية. وكان الحكم مارتن أتكنسن جهز البطاقة الصفراء أولا، في المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1، لكنه أخرج الحمراء وطرد سون بعدما شاهد حجم إصابة جوميز.

بينت لقطات الفيديو عدم تعمد سون الحاق الأذى بجوميز إذ كان يستهدف الكرة فقط ما دفع توتنهام للتفكير في تقديم استئناف بيد أن المهاجم الكوري الجنوبي انهار نفسياً أصلاً وأجهش بالبكاء ومن غير المستبعد أن يطلب الإبقاء على العقوبة لحين استعادة استقراره النفسي.

واضطر الأرجنتيني بوكتينيو مدرب توتنهام إلى استبدال ظهيره الأيمن الفرنسي سيرج أورييه الذي كان مشاركاً في محاصرة جوميز مع سون بعدما لاحظ المدرب صدمته من الحادثة وانشغاله بالدعاء لجوميز ولزميله، وواسى بوكتينيو سون وأورييه فيما كشف عن زيارة كابتن ايفرتون سيموس كولمان وعدد من لاعبي ايفرتون غرفة ملابس توتنهام لمواساة المهاجم الكوري الجنوبي.

وعند سؤال بوكتينيو عما إذا كان سون سيحصل على دعم نفسي أجاب: «لدينا أفضل معالجين نفسيين وأفضل أطباء وتصرف لاعبي ايفرتون كان إنسانيا جدا، كل الشكر للكابتن كولمان». وتفهم كولمان إصابة زميله لأنه تعرض لإصابة مماثلة في 2017 كما تفهم شعور سون. وتعاطف مدرب ايفرتون، ماركو سيلفا، مع سون وقال: «علينا أن نكون منصفين معه، كل احترامي له. هو وجوميز نجمان من طراز رفيع». وكشف التركي شينك توسن الذي نزل بديلا لجوميز وسجل هدف التعادل لفريقه عن وضع زملائه: «الجميع يشعرون بالحزن، بعض اللاعبين أوشكوا على البكاء. كانت عيناه مفتوحتين ويصرخ من شدة الألم. حاولنا تهدئته ولم نفهم ما كان يقول فقد كان يصرخ بالبرتغالية». وأصدر ايفرتون بياناً رسمياً عن جوميز ورد فيه: «خضع اللاعب البرتغالي الدولي لعملية جراحية الإثنين في مشفى اينتري بعدما ثبت من الأشعة تعرضه لكسر في مفصل الكاحل الأيمن». وكشف ديلي ألي عن وضع زميله سون وقال: «كان منهاراً ولا يرفع رأسه لكنه شعر بتحسن بعد زيارة لاعبي ايفرتون. كان الوضع مربكاً في أرضية الملعب، ظن الجميع أن الإصابة كانت بسبب تدخل عنيف وأن سون تعمد لكن بعد مشاهدة الفيديو تبين أن إصابة جوميز كانت بسبب سوء حظ كبير. نريد التقدم لجوميز وعائلته بتمنياتنا بالشفاء». وفيما يتعلق بالمباراة التي جعلت بوكتينيو في موقف محرج بعد الفشل في تحقيق فوز في 12 مباراة خارج قواعده قال المدرب الذي يحتل فريقه المركز ال 11: «أنا لا أشتكي من الفار لكن رجاء استخدموه بأفضل طريقة فهو يغير اللاعبين ويتسبب بفوضى كبيرة جدا».

وعلى صعيد ليستر سيتي الثالث بعد فوز ثمين في ملعب كريستال بالاس (صفر-2)، أشادت الصحف بمهارة المدرب الإيرلندي بريندان رودجرز الذي غير من طريقة لعب الفريق بعد خلافته كلاود بويل ولعب بتكتيك 4-1-4-1. ولم يغير رودجرز لاعبيه بل جعلهم ببساطة يلعبون في الموقع المفضل لديهم. وأشارت الإحصائيات أن 8 من أصل 11 مباراة لعبها الفريق كانت باستحواذ أكثر من الخصوم فاز ب 6 منها وتعادل بواحدة وخسر واحدة. وسجل الفريق أهدافاً في ملعبه جعلته ثالث الترتيب في الإحصائية بعد ليفربول المتصدر ووصيفه سيتي لكنه الأول في نظافة شباكه ويعتقد رودجرز أن بمقدور فريقه المنافسة على اللقب هذا الموسم وتكرار معجزة متذيل الترتيب.