المنتخب اليمني للشباب يصل الدوحة للمشاركة بالتصفيات الآسيوية

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الدوحة وصلت بعثة المنتخب الوطني للشباب لكرة القدم فجر الاثنين، إلى العاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في التصفيات التمهيدية الآسيوية التي تنطلق الأربعاء المقبل. ويستهل المنتخب بقيادة المدرب الوطني أمين السنيني، مشواره في التصفيات بملاقاة تركمانستان بعد غد الأربعاء، قبل أن يلعب في الثامن من نوفمبر الجاري مع سيرلانكا، ويختتم مشاركته في العاشر من نوفمبر الجاري بمواجهة مضيفه المنتخب القطري. وتضم بعثة المنتخب الوطني الأسماء التالية: 1- معاذ الخميسي – مشرف عام البعثة 2- عبد الفتاح لطف – رئيس البعثة. 3- مصطفى السهلي – مدير المنتخب 4- أمين السنيني – مدرب 5- شهيم خير الله النوبي – المدرب المساعد 6- خالد عاتق سالم – مدرب الحراس 7- عبده حاج باخله – إداري المنتخب 8 – الدكتور عارف محمد قدار – طبيب 9 – قاسم احمد علي – أخصائي العلاج الطبيعي. واللاعبون هم : 1- محمد طارق محمود 2- أسامة عبدالله مسعود 3- صقر إبراهيم الحربي 4- منيف جسار محمد 5- محمد عبدالله العمودي Advertisements 6 – عماد الجديمة 7 -محمد الغيلي 8- عمار محمد موسى 9 – حمزة محمد حمود 10 – سعد علي القعود 11 – محمد الثلايا 12 – عبدالرحمن أحمد الريمي 13 – تامر ناضل سعيد 14 – فيصل عبدالله سيف 15 – أحمد الوجيه 16 – عبدالله السعدي 17 – محمد قاسم المريسي 18- سيف فضل محمد 19 – زكريا طفطوف 20 – حسين أحمد عوض 21 – سليم الجعدي 22 -عبدالكريم عبدالله الثعلي 23- احمد ماهر ووفقا لنظام التصفيات يتأهل للنهائيات صاحب المركز الأول من كل مجموعة إلى جانب أفضل 4 منتخبات تحصل على المركز الثاني، وينضم إليها منتخب الدولة المضيفة الذي يحصل على بطاقة التأهل المباشر.

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