الأهلي يكتسح الزمالك ويتصدر قائمة الأندية المصرية في التصنيف العالمي للأندية

احتل النادي الأهلي صدارة الأندية المصرية في التصنيف العالمي الشهري الصادر من موقع " club world ranking " الخاص بالأرقام والإحصائيات. وجاء النادي الأهلي في المركز الـ 41 عالمياً، فيما جاء بيراميدز في الترتيب الثاني للأندية المصرية والمركز الـ 88 على مستوى العالم. واحتل نادي الزمالك المركز 106 على مستوى العالم، والثالث على مستوى الأندية المصرية. وبهذا المركز، يتفوق الأهلي على أندية كبيرة في أوروبا مثل بوروسيا دورتموند ولايبزيج الألمانيين، ومانشستر يونايتد الإنجليزي، وإيه سي ميلان الإيطالي.

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