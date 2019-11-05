الاتحاد السعودي أول المتأهلين إلى ربع نهائي كأس العرب

اسماء السيد - بات الاتحاد السعودي أول المتأهلين إلى دور الثمانية لكأس العرب للأندية الأبطال لكرة القدم بعدما جدد فوزه على ضيفه الوصل الإماراتي 2-صفر في جدة اليوم الاثنين.
وبلغ الاتحاد، الذي عين الهولندي هينك تين كات مدربا جديدا له اليوم حتى نهاية الموسم، دور الثمانية بعد فوزه 2-1 في الإمارات في مباراة الذهاب.
وتأهل الفريق السعودي للدور المقبل بنتيجة 4-1 في نتيجة مجموع مباراتي الذهاب والعودة.
وسجل الصربي ألكسندر بريوفيتش هدف الاتحاد الأول في الدقيقة 28 من ركلة جزاء وضاعف البرازيلي رومارينيو النتيجة في الدقيقة 54 بتسديدة هائلة من خارج منطقة الجزاء.
ملخص المباراة:
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