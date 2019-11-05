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الاتحاد السعودي أول المتأهلين إلى ربع نهائي كأس العرب

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اسماء السيد - بات الاتحاد السعودي أول المتأهلين إلى دور الثمانية لكأس العرب للأندية الأبطال لكرة القدم بعدما جدد فوزه على ضيفه الوصل الإماراتي 2-صفر في جدة اليوم الاثنين.

وبلغ الاتحاد، الذي عين الهولندي هينك تين كات مدربا جديدا له اليوم حتى نهاية الموسم، دور الثمانية بعد فوزه 2-1 في الإمارات في مباراة الذهاب.

وتأهل الفريق السعودي للدور المقبل بنتيجة 4-1 في نتيجة مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

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وسجل الصربي ألكسندر بريوفيتش هدف الاتحاد الأول في الدقيقة 28 من ركلة جزاء وضاعف البرازيلي رومارينيو النتيجة في الدقيقة 54 بتسديدة هائلة من خارج منطقة الجزاء.

ملخص المباراة:

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