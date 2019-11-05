شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يعود إلى التدريبات اليوم بعد انتهاء الراحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس تدريباته اليوم الثلاثاء، على أحد الملاعب الفرعية بالجبل الأخضر معقل ذئاب الجبل، وذلك بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبون لمدة 24 ساعة.

ويسعى الجهاز الفني للمقاولون إلى استغلال فترة التوقف بسبب مشاركة المنتخب الأوليمبي في كأس الأمم الأفريقية حتى 22 نوفمبر الجاري، وذلك لتحقيق الانسجام بين اللاعبين .

ويحتل المقاولون العرب المركز الخامس برصيد 7 نقاط بعد الفوز فى مباراة طلائع الجيش بهدف نظيف فى افتتاحية الدورى، ثم التعادل مع سموحة 2/2، والفوز على الإنتاج الحربي 1/0، وأخيرًا الخسارة أمام الزمالك بهدفين مقابل هدف.

ويتبقى للمقاولون العرب مباراة مؤجلة أمام أسوان من الجولة الرابعة في مسابقة الدوري العام، حيث يسعى ذئاب الجبل لحجز مقعدهم في المربع الذهبي بنهاية الموسم للمشاركة في البطولات العربية والأفريقية.