شكرا لقرائتكم خبر عن "سيراميكا كليوباترا" يواجه الداخلية وديًا اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا خوض مباراة ودية أمام الداخلية في الثانية والنصف ظهر اليوم الثلاثاء على ستاد الشرطة بالعباسية.

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ويهدف الجهاز الفني للفريق بقيادة هيثم شعبان لمنح فرصة المشاركة في ودية الداخلية للاعبي فريقه الذين لم يشاركوا في مباراة اليوم أمام بتروجت، وذلك في إطار التحضير لمواجهة الزرقا يوم الاثين المقبل على ستاد السويس الجديد.

ويحتل سيراميكا كليوباترا صدارة المجموعة الثانية لدوري الدرجة الثانية برصيد 9 نقاط، عقب الفوز عصر اليوم على بتروجت بهدف نظيف سجله محمد جمال.