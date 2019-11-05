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استقالة تامر مصطفى من تدريب التقدم السعودي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم تامر مصطفي المدير الفني لنادي التقدم السعودي باستقالته من تدريب الفريق خلال الساعات الماضية وهو ما وافقت عليه ادارة النادي السعودي وتم فسخ التعاقد بين الطرفين بالتراضي .

 

وفضل تامر مصطفي العودة الي مصر للاستقرار بها بعد تجربة لرغبته في الاستقرار والعمل  بالقاهرة خاصة انه سبق وأن حقق نتائج متميزة مع أندية كوكاكولا والنجوم في دوري القسم الثاني لما يملكه من خبرات كبيرة .

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تامر مصطفي بعد استقالته من تدريب التقدم السعودي دخل ترشيحات نادي الترسانة الذي يبحث عن مدير فني يقود الفريق في الفترة المقبلة عقب اقالة علاء ميهوب ومنح الفرصة لمؤمن عبد الغفّار ولكن لم تتحسن النتائج بعد الأداء السئ للفريق وتعادله علي ارضه وبين جماهيره مع المريخ ١-١

 

تامر مصطفى (2)
تامر مصطفى (2)

تامر مصطفى (1)
تامر مصطفى (1)

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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