شكرا لقرائتكم خبر عن وليد أزارو: تجربية الأهلى عظيمة وأطلب دعم الجمهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المغربى وليد أزارو مهاجم فريق الاهلى أن الحديث عن الرحيل خلال الفترة المقبلة عن القلعة الحمراء هذا يتواجد على صفحات السوشيل ميديا فقط و لكن لا يوجد عروض رسمية حتى الآن.

وأوضح وليد أزارو خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة الأهلى أن تجربته الاحترافية الحالية مع الفريق الاحمر عظيمة و هذا سبيل كبير للأحتراف الخارجى فى أعظم الدوريات الأوروبية.

وطالب وليد أزارو الجمهور بالهدوء والدعم خلال المباريات وعدم الهجوم عقب أهدار الفرص ويؤكد أنه غير مقصود منه على الاطلاق ويتمنى تسجيل الاهداف دائما لاسعاد الجمهور الحمراء وحصد البطولات وهذا الامر طبيعى داخل فريق الأهلى.

وأشار وليد أزارو إلى أن الهدف الذى يسعى جميع لاعبى الاهلى حاليا مع الجهاز الفنى الفنى بقيادة السويسرى رينيه فايلر هو التتويج ببطولة دورى أبطال أفريقيا هذا الموسم .