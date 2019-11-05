شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد أيمن منصور: لا أمانع فى الانتقال إلى النادى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أحمد أيمن منصور مدافع فريق بيراميدز حقيقة العروض التى تلقاها من الأهلى والزمالك فى الفترة الماضية.

قال مدافع بيراميدز إنه انه تلقى عرضا رسميا من ناديي الزمالك والاهلي، في الميركاتو الصيفي الماضي.

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أضاف منصور خلال حوار لـ قناة "أون سبورت" أنه تلقى عرضا رسمياً من ناديي الاهلي والزمالك، تمهيدا لانضمام لأي منهما في الميركاتو الصيفي الماضي موضحا أنه طلب من مسئولي الناديين انهاء المفاوضات مع ادارة بيراميدز".

تابع :"لن أمانع في اللعب للنادي الاهلي، خاصة اننا حاليا في عصر الاحتراف".