شكرا لقرائتكم خبر عن وليد سليمان: الأوقات الصعبة تصنع النجوم فى الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وليد سليمان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن الأوقات الصعبة هي من تصنع النجوم في داخل القلعة الحمراء والتواجد مع الجيل الذهبي في الأهلي بقيادة بركات ووائل جمعة وحصد الكثير من البطولات وتعلمت منهم الكثير وأنقلهم ما تعلمته للجيل الحالي .

وأوضح وليد سليمان خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة الاهلى قائلا " أن جمهور المارد الأحمر جمهور عظيم ومصدر قوته وأي حد يتشرف بالانتماء للاهلي وأي لاعب عنده طموح اصرار على تحقيق تاريخ وبطولات ".

وأشار لاعب الأهلي قائلا " أن هدف فريق التتويج بدوري أبطال إفريقيا هذا الموسم بعد الأحداث المؤسفة في الموسمين السابقين من إصابات وأزمات وواجهنا تحديدات كثيرا ومحمود الخطيب رئيس النادى دائما كان يجتمع معانا ويقولنا خليكم في هدفكم وبالفعل استطعنا التتويج ببطولة الدوري رغم الظروف الصعبة وبفارق 8 نقاط".

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علق سليمان عن الهزيمة من صن دوانز بخماسية قائلا :" عادي بتحصل في الأندية أو المنتخبات الكبيرة ولنها بتحصل كل فترة طويلة، وننظر مواجهتهم مرة أخري لتعويض الخسارة و أندية جنوب إفريقيا لها طريقة لعب معينه، ووارد خسارة صن داونز من الأهلي بنتيجة كبيرة .

وأضاف وليد سليمان قائلا " تعلمنا في الأهلي عشان تكون لعب كبير لازم تكون ملتزم، وده لازم ننقله للاعيبه الصغيرة والجديدة في الفريق عشان يسيروا على نهج الفريق و جمهور الأهلي جمهور عظيم ومثقف ودائما ما يساند اللاعبين سواء لاعب جديد أو لاعب شاب، وأكيد في شباب صغير يحب النادي ويحب رؤيته في أحسن مكان و سهل تعمل فلوس لكن صعب تعمل تاريخ لنفسك، وبيحتاج مجهود كبير، والتاريخ بيكون من خلال الأهلي، والفلوس كده كده هتيجي برده من خلال الأهلي و غياب الجمهور طمع أندية كثيرة في الأهلي والجمهور مصدر قوة الفريق وكنا ننهي المباريات في أول تلت ساعة عندما كانت الجماهير تملأ المدرجات".