شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ناجى: لم أظلم عواد والحضرى أسطورة تدريب قادمة فى حراسة المرمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد ناجي مدرب حراس مرمي المنتخب الوطني السابق، أن عصام الحضري، نجم المنتخب الوطني السابق، سيكون مدربًا ناجحًا، في مجال تدريب الحراس في المستقبل القريب.

وأوضح أحمد ناجى في تصريحات تلفزيونية لقناة " Time sport" قائلا " خبرات الحضري العظيمة كلاعب، سوف تجهله مدربًا كبيرًا، فضلًا عن حبه للملاعب والتدريبات الحضري بدأ في الحصول على كورسات ودورات، ليصبح مدربًا رسميًا للحراس ".

وأشار أحمد ناجى أن محمد عواد لم يتعرض للظلم وغيابه عن أمم إفريقيا ‪ جاء بناء على وجهة نظري، فعواد كان يحتاج إلى نوع منافسة معين وهذا يحدث الآن بعد انتقاله للزمالك .