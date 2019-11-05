شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ناجى: أجيرى يمتلك شخصية قوية.. والجمهور يفتقد ثقافة تقبل الهزيمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أحمد ناجي مدرب حراس منتخب مصر السابق أن المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني السابق للفراعنة والذي رحل عقب خروج مصر من دور الستة عشر بكأس أمم إفريقيا لديه شخصيه قوية مع لاعبي المنتخب ولكن لم يوفق ويجب أن يكون لدينا ثقافة تقبل الهزيمة.

وأوضح أحمد ناجى خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة " Time sport " قائلا إن البرتغالى جوزيه مورينيو المدير الفنى السابق لفريق مانشيستر يونايتد الانجليزى المدرب الذي يمتلك تاريخا كبيرا يمر بأزمات عديدة وآخرها النتائج السيئة التي حققها مع اليونايتد، وهذا يؤكد أن كرة القدم بها توفيق وعدم توفيق يمكنك أن تعمل ولا تفوز والعكس صحيح.

ودع منتخب مصر الأول، منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية، بعد أن خسر بهدف دون رد أمام منتخب جنوب إفريقيا، في المباراة التي جمعت بينهما بدور الـ16 بالبطولة باستاد القاهرة.