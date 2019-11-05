شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يعلن قائمة مواجهة مالية كفر الزيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلن أحمد عاشور المدير الفني لنادي فاركو قائمة فريقه التي تواجه مالية كفر الزيات، والمقرر اقامتها غدآ الثلاثاء والتي تأتي ضمن مباريات الجولة الثالثة لبطولة دوري القسم الثاني لمجموعة بحري.

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جاءت القائمة كالتالي : أحمد خطاب، محمد مصطفي، إسلام عبد الغني، أحمد ناصف، البحراوي، يحي زايد ، محمود عبد الله ،رفعت مفتاح ، حسن جمعه ، جابر كامل ، محمد سعيد ، سليم عبد الخالق، أحمد زغلول ،علي بهيج ،عبد الله النادي ،محمود سمير ، هشام فتح الله ، أحمد حسين ، ناصر البوهي ، عماد علاء.

يحتل فاركو المركز الخامس بجدول المجموعة برصيد 4 نقاط جمعهما من التعادل فى اللقاء الأول امام بيلا ، والفوز فى الجولة الثانية على حساب الأوليمبى بهدف مقابل للاشئ .