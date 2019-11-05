شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يعلن قائمة مواجهة مالية كفر الزيات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
جاءت القائمة كالتالي : أحمد خطاب، محمد مصطفي، إسلام عبد الغني، أحمد ناصف، البحراوي، يحي زايد ، محمود عبد الله ،رفعت مفتاح ، حسن جمعه ، جابر كامل ، محمد سعيد ، سليم عبد الخالق، أحمد زغلول ،علي بهيج ،عبد الله النادي ،محمود سمير ، هشام فتح الله ، أحمد حسين ، ناصر البوهي ، عماد علاء.
يحتل فاركو المركز الخامس بجدول المجموعة برصيد 4 نقاط جمعهما من التعادل فى اللقاء الأول امام بيلا ، والفوز فى الجولة الثانية على حساب الأوليمبى بهدف مقابل للاشئ .
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