الجنايني: جدول الدوري منضبط.. وحاسبوني لو انحزت للزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

أكد عمرو الجنايني رئيس لجنة إدارة اتحاد الكرة المصري، أن جدول الدوري الممتاز منضبط ولم يتم إجراء أي تعديلات عليه سوى في لقاء القمة فقط.

وأشار الجنايني في تصريحات عبر قناة العربية الحدث، إلى أنه يعمل حاليًا على التعاقد مع شركة لديها -أعلى تكنولوجيا- لتطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد، على حد وصفه.

وقال رئيس لجنة إدارة اتحاد الكرة: "الجماهير عادل للمدرجات بالفعل في أكثر من مباراة وأي لقاء أقيم بدون جمهور كان بتعليمات أمنية وهناك أمور لا نستطيع النقاش فيها".

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وأكمل: "نتعاقد حاليا مع أعلى تكنولوجيا لقنية حكم الفيديو في العالم والإعلان عنها خلال أيام وتطبيقها مع بداية الدور الثاني".

وأضاف: "جدول الدوري منضبط ولم يحدث أي تعديل عليه ولم نؤجل سوى مباراة القمة ولم نستمع لأي مطالب بتعديل مواعيد المباريات".

واختتم: "أنا مصري زملكاوي لكني أستطيع فصل انتمائي عن مسئولياتي في اتحاد الكرة، وحاسبوني لو اتخذت قرارا ينحاز للزمالك على حساب أحد".