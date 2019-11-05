وليد سليمان: أتمنى الفوز على صنداونز 1-0 والتتويج ببطولة إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشف وليد سليمان، لاعب الأهلي، عن أمنيته بشأن تكرار مواجهة صنداونز الجنوب إفريقي في دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم.

وخسر الأهلي (5-0) في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا ذهاباً في جنوب إفريقيا قبل أن يفوز إياباً في برج العرب (1-0) ليودع المسابقة.

وقال سليمان، في تصريحات لبرنامج "ملك وكتابة" عبر قناة "الأهلي" من معسكر الفريق في الإمارات: "أتمنى مواجهة صنداونز مرة أخرى هذا الموسم في دوري الأبطال، ولن يكون بهدف الثأر أو ما إلى ذلك".

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وأضاف: "نريد مواجهة صنداونز مجددا، ليس بالضرورة أن نفوز عليهم بنتيجة كبيرة من أجل رد الاعتبار، الخسارة بالخمسة واردة في كرة القدم وحدثت لفرق كبيرة مثل البرازيل أمام ألمانيا".

وأتم سليمان: "أريد الفوز على صنداونز 1-0 والتتويج بلقب البطولة، دائمًا مباريات الأهلي أمام الفرق الجنوب إفريقية لها حسابات خاصة، وسبق لنا الفوز باللقب أمام أورلاندو بيراتس".

يُذكر أن الأهلي يستهل مشواره في دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا بمواجهة النجم الساحلي في تونس يوم 29 نوفمبر الجاري.