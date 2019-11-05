مصدر في الأهلي يكشف لمصراوي كواليس سفر الخطيب إلى فرنسا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، سفر محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء، يوم 9 نوفمبر المقبل، لمقابلة طبيب اخر هناك للتعرف على موقفه من إجراء عملية جراحية أم لا.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، أن الخطيب من المقرر أن يقيم في فرنسا لمدة ما بين 10 إلى 14 يوم ويعود قبل انعقاد الجمعية العمومية للنادي.

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وأوضح، أن رئيس الأهلي قرر السفر إلى فرنسا لمعرفة رأي طبيب أخر بشأن مرضه الذي يعاني منه منذ فترة ولا يزال يتلقى العلاج على إثره.

وكان الخطيب سبق وأن أجرى احدى العمليات الجراحية في ألمانيا قبل سنتين لاستئصال الانزلاق الغضروفي ولكن آلام الظهر عادت له من جديد بعد فترة في نفس منطقة العملية بسبب المجهودات الكبيرة التي يقوم بها.

يذكر أن رئيس النادي الأهلي سبق وأن أجرى 3 عمليات جراحية من قبل في المخ والرقبة والظهر خلال السنوات الماضية.