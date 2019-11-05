دعم خاص للمنتخب الأوليمبي قبل أمم إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

حرص جمال محمد علي، نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، على التواجد في أول مران للمنتخب الأوليمبي باستاد القاهرة استعدادًا لبطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة التي تستضيفها مصر اعتبارًا من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

ووجه جمال محمد علي كلمه للاعبين قال فيها إن مصر كلها وراء الفريق سواء الحكومة ممثلة في وزارة الشباب والرياضة أو اتحاد الكرة مشددًا على ضرورة بذل أقصى جهد لتحقيق التأهل واللقب.

وأضاف أن النجاح لا يتحقق إلا بروح التماسك بين اللاعبين والتعاون فيما بينهم والعمل الجماعي الذي يعتبر أساس كل نجاح.

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وأكد أن جماهير مصر تنتظر من هذا الفريق الكثير وتعويض خسارة المنتخب الأول في البطولة الإفريقية التي استضافتها مصر الصيف الماضي.

من جانبه، تواجد محمد فضل، عضو اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، في المران ووجه كلمة للاعبين يحثهم فيها على الفوز وإسعاد الجماهير المصرية.

وقال فضل: "أعلم أن المنتخبات المشاركة في البطولة من أكبر المنتخبات ولكن علينا عدم الالتفات للأسماء، لأنه لدينا فريق أفضل وبالعزيمة والإرادة سنحقق كل شيء، ويجب أن يصبح الفوز بالبطولة هدف كل اللاعبين".