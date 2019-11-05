ميتشو يكشف أسباب تراجع مستوى لاعبي الزمالك الفترة الأخيرة

تحدث الصربي ميتشو المدير الفني للزمالك عن سبب تراجع مستوى الفريق الفترة الأخيرة. قال ميتشو في تصريحات تليفزيونية عبر قناة القاهرة والناس: "ليس سهلا أن تبدأ الموسم بدون فترة إعداد خاصة مع إحباط اللاعبين بسبب ضياع الدوري الموسم الماضي، لذا كان لابد من العمل بشكل سريع لحصد بطولة كأس مصر وهذا ما فعلناه". بسبب ضياع الدوري الموسم الماضي، لذا كان لابد من العمل بشكل سريع لحصد بطولة كأس مصر وهذا ما فعلناه". أضاف: "تراجع الفريق بدنيا طبيعي وأعتقد فترة Advertisements التوقف فرصة جيدة لنا لاستعادة مستوانا الحقيقي". التوقف فرصة جيدة لنا لاستعادة مستوانا الحقيقي". وتابع:" مرتضى منصور رئيس النادي لديه شغف كبير وحب للمكسب وكأنه مولود من أجل تحقيق المكسب والانتصار وهذا بالطبع يعطينا دفعة معنوية كبيرة". اختتم:"هدفنا التتويج بدوري أبطال إفريقيا وكذلك الدوري، نعمل جيدا من أجل تحقيق النجاحات الفترة المقبلة". Ahmed Elamry

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