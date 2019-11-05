بيراميدز يرفض إرسال لاعبيه الدوليين للانضمام إلى معسكر الفراعنة

رفض الفرنسى سبستيان ديسابر المدير الفني للفريق الكروى الاول بنادى بيراميدز إرسال لاعبيه الدوليين الذين تم اختيارهم من قبل في قائمة الفراعنة للانضمام الي معسكر المنتخب الوطني الذي سيبدا اليوم الثلاثاء استعدادا لمباراتي كينيا وجزر القمر ضمن بداية مشوار التصفيات الافريقية المؤهلة لكاس الأمم الافريقية. بداية مشوار التصفيات الافريقية المؤهلة لكاس الأمم الافريقية. وامتنع المدير الفني عن تلبيه نداء الواجب الوطني وإجبار لاعبيه على الهروب من المعسكر وحرمان الفراعنة من بعض لاعبيه الدوليين والتمسك بإرسالهم في موعد الأجندة الدولية فقط على الرغم من توقف المسابقة منذ عدة ايام بناءا علي قرار اتحاد الكرة من أجل منح لاعبى المنتخبين الأول والأوليمبي فرصة للاستعداد بقوة للمهمة الوطنية التى تنظرهما فى التصفيات الافريقية او فى بطولة افريقيا تحت ٢٣سنة والغريب أن إدارة بيراميدز رفضت التدخل في الأمر في موعد الأجندة الدولية فقط على الرغم من توقف المسابقة منذ عدة ايام بناءا علي قرار اتحاد الكرة من أجل منح لاعبى المنتخبين الأول والأوليمبي فرصة للاستعداد بقوة للمهمة الوطنية التى تنظرهما فى التصفيات الافريقية او فى بطولة افريقيا تحت ٢٣سنة والغريب أن إدارة بيراميدز رفضت التدخل في الأمر

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