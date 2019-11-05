تعرف على ما قاله ساديو ماني عن قدرات محمد صلاح الهجومية

علق السنغالي ساديو ماني مهاجم ليفربول، على مستوى زميله المصري محمد صلاح وعلاقتهما معًا في الملعب.
وقال ماني في تصريحات لمجلة "فرانس فوتبول" الفرنسي أن محمد صلاح مهاجم مجنون ولاعب أستثنائي ويعرف كيف يفعل كل شيء في كرة القدم".
وواصل "من دواعي سروري أن أتطور مع محمد صلاح، فدائمًا بداخلي شعور بإننا نتحدث بنفس لغة كرةالقدم، وسعيد للغاية بتطور مستوانا معًا بهذا الشكل".
وكانت العديد من التقارير كانت تناولت في أكثر من مناسبة وجود خلافات بين ماني ومحمد صلاح، خاصة مع ظهور إنفعال من النجم السنغالي في أحد المباريات.
ألا أن كلا اللاعبين يؤكدون بشكل دائم على وجود علاقة طيبةبينهما ومنافسة شريفة تصب في مصلحة الفريق، وهو ما تحدث عنه كذلك في أكثر من مناسبة الألماني يورجن كلوب المدير الفني للريدز.
ويستعد ليفربول لمواجهة نظيره كي آر سي جينك البلجيكي غداً الثلاثاء، على ملعب أنفيلد في إطار مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا
ويلعب ليفربول ضمن المجموعة الخامسة، ويحتل المركز الثاني برصيد 6 نقاط بفارق نقطة واحدة عن نابولي المتصدر، بينما يحتل جينك المركز الأخير بنقطة وحيدة.
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