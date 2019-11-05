بعثة منتخب غانا تحت 23 عام تغادر أكرا متوجهة إلى مصر

غادرت بعثة منتخب غانا الأوليمبى العاصمة أكرا مساء اليوم الاثنين، متجهة إلى القاهرة للمشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا تحت ٢٣ عاما التي تقام في مصر خلال الفترة من ٨ إلى ٢٢ نوفمبر الجاري.

وضمت البعثة ١٩ لاعبا على أن ينضم باقى اللاعبين المحترفين من بلادهم إلى القاهرة مباشرة.

وأعلنت اللجنة الأولمبية الغانية دعم المنتخب بمبلغ ٨ الاف دولار قبل السفر إلى القاهرة.

ويستهل منتخب غانا مشواره في البطولة بمواجهة الكاميرون الجمعة المقبل في المجموعة الأولى التي تضم أيضا مصر ومالي طرفي مباراة الافتتاح.

وفي المجموعة الثانية يتنافس نيجيريا وكوت ديفوار وجنوب افريقيا وزامبيا ويتأهل إلى أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠ أول ٣ منتخبات في البطولة التي تقام على ملعبي القاهرة والسلام.