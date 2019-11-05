بعد المصالحة.. مواقع التواصل تعلق على اختلاف استقبال تركي آل الشيخ في الأهلي والزمالك

تصدر الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، وتركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفية، معدلات الأكثر بحثًا عبر موقع التواصل الإجتماعي "توتير"، في الساعات الأخيرة بعد المصالحه التي بادر بها تركي آل الشيخ مع القلعة الحمراء.

وزار تركي آل الشيخ، الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، بـ "تي شيرت الأهلي"، وأستقبله "الخطيب" في منزله، وفي لافتة توحي بإنتماء "آل الشيخ" للقلعة الحمراء، نشر صور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، وهو يُقبل "الخطيب" للتسامح والتعاون المثمر الذي سيتناول

بين الطرفين خلال الفترة القادمة .

ولم يمرر نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي، تلك الصورة مرور الكرام، وقاموا بتدشين هاشتاج "الأهلي"، ونشروا صور مماثلة أثناء إستقبال رئيس نادي الزمالك، لـ"تركي آل الشيخ"، وهو يُقبله، معلقين:" هكذا تمتاز قيمة الأهلي ومكانته لدي كافة العالم" .

وفي ذات الصدد، نشر النادي الأهلي بيانا جاء فيه: "عبر الكابتن محمود الخطيب عن خالص شكره وامتنانه لمعالي المستشار تركي آل الشيخ ريس مجلس

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إدارة الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية لاهتمامه البالغ بإرسال وفد من الأشقاء إلى منزله للاطمئنان على صحته متمنين له الشفاء بعد عمليات الحقن التي أجراها مؤخرا".

وجاء أيضا في البيان الذي نشره النادي نقلا عن الخطيب قوله إن "المشاعر الطيبة" التي يحملها آل الشيخ تعكس القيمة التاريخية للعلاقة الوطيدة بين مصر والسعودية.

وكان قد أعلن رئيس هيئة الترفيه عن أنه سامح جميع من أساؤوا له من جماهير الأهلي وأشار إلى أنه سيفتح "صفحة جديدة" في حب كيان نادي القرن.

وشهدت العلاقة بين إدارة الأهلي وآل الشيخ خلافات وصلت إلى حد التقاضي، قبل أن يعود الأخير ويسحب جميع القضايا المقدمة بحق أعضاء النادي.