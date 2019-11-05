شاهد.. محمد صلاح يقترب من المشاركة مع ليفربول أمام جينك

اقترب محمد صلاح نجم منتخب مصر والمحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي، من المشاركة مع فريق في مباراته المقبلة ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ويواجه ليفربول نظيره كي آر سي جينك البلجيكي غداً الثلاثاء، على ملعب أنفيلد في إطار مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات.

ويلعب ليفربول ضمن المجموعة الخامسة، ويحتل المركز الثاني برصيد 6 نقاط بفارق نقطة واحدة

عن نابولي المتصدر، بينما يحتل جينك المركز الأخير بنقطة وحيدة.

ونشر محمد صلاح عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" عدة صور له من أخر تدريب مع ليفربول أستعداداً للمباراة.

وتحمل تلك الصور أنباء سعيدة لجماهير ليفربول بإمكانية مشارك صلاح في المباراة، على الرغم من خروجه

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مصابًا خلال مواجهة أستون فيلا السبت الماضي بالدوري الإنجليزي.

وكان موقع "ليفربول إيكو" أوضح أن مشاركة محمد صلاح في المباراة صعبة، وأن النجم المصري لا يزال متأثرا بإصابته في كاحل القدم، التي تعرض لها خلال مواجهة ليستر سيتي بالجولة الثامنة للبريميرليج.

ولكن يأي نشر محمد صلاح لصور من التدريب لتضع إحتمالية بمشاركته في المباراة، وربما يظل على مقاعد البدلاء حتى لا يخاطر يورجن كلوب بإشراكه من البداية خوفًا من تجدد الإصابة مرة أخرى.