سموحة ٢٠٠٥ يفوز على فاركو ويحافظ على القمة

فاز فريق سموحة مواليد ٢٠٠٥ لكرة القدم على نظيره فاركو بهدف للاشئ فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم على ملعب سموحة، ضمن مباريات بطولة منطقة الإسكندرية لكرة القدم .
سجل أحمد إيهاب هدف المباراة الوحيد وبذلك يرتفع رصيد سموحة إلى ٢٤ نقطة ويحافظ على القمة .
لعب سموحة بتشكيل مكون من: أحمد جابر ، عبد العزيز سعيد ، محمود ماهر ، مروان محمد ، محمد شريف ، بدر الدين مصطفى ، زين السيد ، محمد عاطف ، محمود صلاح ، أحمد إيهاب ، مالك علاء الدين واشترك أثناء المباراة كلا من بلال حسن ، عبد الرحمن عيد ، محمد عصام .
يتكون الجهاز الفني من هانى العجيزى مدير فنى و أحمد الجندى مدرب عام و رائد جمال مدرب حراس المرمى ، ابراهيم رأفت إدارى الفريق ، حسن على علاج طبيعي ، أحمد محمد عامل مهمات .
يقود قطاع الناشئين رضا البلتاجى رئيس القطاع و عبد البديع حماده مدير إدارى القطاع وعادل ذكى شئون اللاعبين .
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