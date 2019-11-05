أمير مرتضى: مشكلة جروس لم تكن فنية

أكد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، أن مشكلة كريستيان جروس المدير الفني السابق للأبيض لم تكن فنية.

وقال أمير في تصريحاته لإذاعة "نجوم اف ام": " جروس كان يقارن عقده بعقود بعض اللاعبين، وكنت دائما اقول له ان فالفيردي لا يحصل على مستحقات اكبر

وتابع "كان هناك مشكلة أخرى لجروس فقد كان يتعامل مع اللاعبي بعنصرية شديدة، لأن بعضهم يحصل على عقود أكبر من عقده، وكان يقوم بإخراج لاعبين من مران الفريق لذلك السبب".

وواصل "المشكلة مع جروس لم تكن فنية على الإطلاق

فكنت مخلص في العمل معه تمامًا مثل عملي مع والدي، ولكن أزمته كانت في نظرته لعقود اللاعبين، لدرجة إني كنت أقوم بإخفاء كشوف مكافأت اللاعبين منه حتى لا أدخل في أزمة معه".

وأردف " كنت أخفي كشف مكافأت اللاعبين كنت اعاني من مشكلة معه في التواصل، فكان يحضر قبل المران بخمس دقائق ويرحل عقب المران مباشرة، ولا يتحدث مع اللاعبين في أي مشاكل".