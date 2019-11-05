شاهد.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة لمجلس إدارة الأهلي

وجه تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفي السعودية، ومالك نادي آلميريا الاسباني، رسالة إلى أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي.

وقال آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" : "اشكر اخواني اعضاء مجلس ادارة الاهلي.. هم اخواني واصدقائي وواجه لهم كل رسائل المحبه والاخوه وكان نفسي اشوفهم عند الكابتن محمود الخطيب".

وكان تركي آل الشيخ قام بزيارة محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي اليوم الاثنين، للإطمئنان على صحة الأخير بعد الأزمة الصحية التي مر بها في الفترة الأخيرة.

وقام النادي الأهلي بإصدار بيان رسمي أعرب فيه عن إمتنانه وتقديره لتركي آل الشيخ، وحبه للقلعة الحمراء، وأبدى محمود الخطيب شكره

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على الزيارة.

وتسود فترة هدنة في الوقت الحالي بين تركي آل الشيخ ومجلس إدارة الأهلي، بعد العديد من المناوشات بين الطرفين في الموسم الماضي، قبل أن تنتهي ويعلن آل الشيخ أن علاقته بالأهلي على ما يرام وأن إنتمائه سيكون بشكل دائم للقلعة الحمراء.

فيما دخل آل الشيخ في صراع مع الزمالك ونشر مساء اليوم، منشور يسخر فيه من الفريق الأبيض بعد هزيمته من الأهلي في كأس السوبر.