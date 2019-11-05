خصص الصربي ميودراج يسيتش المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الإسماعيلي تدريبات على التسديد خلال المران المسائى للفريق استعدادا لاستئناف مشواره بمسابقة الدورى المحلى وكأس محمد السادس للأندية الأبطال.
المران تطرق لتدريبات على التسليم والتسلم بشكل سريع فى المساحات الضيقة تحت الضغط، وحرص الجهاز الفنى على منح اللاعبين تعليماتحول سرعة الارتداد من الدفاع للهجوم.
واختتم المران بتقسيمة بمشاركة كافة اللاعبين والتى تم إيقافها عدة مرات من أجل تصحيح الأخطاء.
وتتوقف مسابقة الدوري الممتاز إستعداداً لمشاركة المنتخب الأولمبي في بطولة الأمم الافريقية تحت 23 عام، والتي ستقام في مصر.
ومن المنتظر أن يواجه الدروايش نظيره الجزيرة الإماراتي في إياب دور الـ 16 لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال يوم 26 نوفمبر الجاري على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة.
وكان الإسماعيلي وضع قدم في الور التالي للبطولة، بعد أن تمكن في مباراة الذهاب باستاد الاسماعيلية من الفوز بهدفين دون رد، ليحتاج إلى تسجيل هدف خارج ملعبه في لقاء الإياب ليعقد المباراة على الجزيرة.
كانت هذه تفاصيل خبر الإسماعيلي يواصل استعداداته لإستكمال الموسم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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